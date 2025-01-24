Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе пропал 25-летний Ильфир Каримов

Молодой уфимец пропал два дня назад.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе исчез 25-летний Ильфир Каримов. О пропаже молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

По их данным, уфимец вышел из дома 22 января и не вернулся. Уже два дня его близкие не знают, где находится парень. Известно, что в день исчезновения молодой человек был одет в темно-синий горнолыжный костюм, темно-синие кроссовки и серую шапку.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы и карие глаза.

Если Вам известно о местонахождении уфимца, просьба звонить в 112 или 8−800−700−54−52.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.