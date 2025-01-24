В Уфе пропал 25-летний Ильфир Каримов

В Уфе исчез 25-летний Ильфир Каримов. О пропаже молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
По их данным, уфимец вышел из дома 22 января и не вернулся. Уже два дня его близкие не знают, где находится парень. Известно, что в день исчезновения молодой человек был одет в темно-синий горнолыжный костюм, темно-синие кроссовки и серую шапку.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы и карие глаза.
Если Вам известно о местонахождении уфимца, просьба звонить в 112 или 8−800−700−54−52.
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