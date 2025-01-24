Дело экс-главы депстроя Самары Василия Чернова отправили в суд

Чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрату»), а его брату — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), ч. 1 ст. 228 УК РФ («Приобретение и хранение наркотика»).
По версии следствия, с октября по ноябрь 2023 г. руководитель департамента за вознаграждение перечислил бюджетные деньги — 8 млн руб. владельцу помещения в качестве компенсации за то, что администрация изъяла его имущества для реконструкции дорожной сети. За это муниципальный служащий потребовал передать через своего брата 6 млн рублей. Эти деньги он получал частями с февраля по апрель 2024 года.
При задержании у одного из подозреваемых нашли значительное количество наркотика.
Напомним, по информации источников Волга Ньюс, речь идет об участке под автомойкой в районе ТЦ «Парк Хаус», а деньги требовали от директора «Тет-а-тет М» Самвела Оганесяна 6 млн рублей.