В Тверской области обрушился мост через реку Валдайка

«По поручению прокурора Тверской области Павла Хлебковича Бологовской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения моста через реку Валдайка», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры области.
Отмечается, что ведомство даст оценку безопасности содержания сооружения, а также соблюдению прав жителей деревни Михайловское.
По данным ГУМЧС России по региону, обрушение моста произошло в Бологовском муниципальном округе, движение в деревню Михайловское осуществляется по объездной дороге.