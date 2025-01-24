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В Тверской области обрушился мост через реку Валдайка

РЯЗАНЬ, 24 янв — РИА Новости. Мост через реку Валдайка обрушился в Бологовском округе Тверской области, проводится проверка, сообщила прокуратура региона.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению прокурора Тверской области Павла Хлебковича Бологовской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения моста через реку Валдайка», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры области.

Отмечается, что ведомство даст оценку безопасности содержания сооружения, а также соблюдению прав жителей деревни Михайловское.

По данным ГУМЧС России по региону, обрушение моста произошло в Бологовском муниципальном округе, движение в деревню Михайловское осуществляется по объездной дороге.

Прокуратура