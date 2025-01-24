Под Ростовом задержали начальника отдела городской администрации за взятки

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области, пресечена противоправная деятельность начальника отдела малого и среднего предпринимательства, торговли городской администрации Батайска. Руководитель систематически получал взятки от предпринимателей.
Оперативники установили, что чиновница ежемесячно получала взятки от предпринимателей от 15 до 50 тысяч рублей через доверенное ей лицо за то, что те без особых проблем торговали в несанкционированных местах.
На начальника отдела городской администрации и её доверенного лица возбуждены уголовные дела по ч.5 ст. 290 УК России «Получение взятки» и ч.3 ст. 291.1 УК России «Посредничество во взяточничестве» соответственно.
Кроме того, уголовное дело возбуждено на предпринимателя, передававшего взятки, по ч.4 ст. 291 УК России «Дача взятки».