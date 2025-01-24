Савельев прокомментировал ситуацию с ликвидацией разлива мазута

«Я бы так не стал говорить, давайте мы потихоньку всё приведём в порядок, потому что у нас ещё и под водой лежат три части, которые надо поднимать, там тоже большие сложности, и здесь мы заканчиваем (площадка временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы — ред.) давайте не будем торопить… Динамика хорошая», — сказал Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что активна фаза ликвидации ЧС подходит к концу.