Губернатор Кубани: откачку мазута из «Волгонефть-239» скоро завершат

Он вместе с вице-премьером Виталием Савельевым 24 января посетили район мыса Панагия Темрюкского района, где сейчас идут работы по ликвидации ЧС. Губернатор рассказал, что в ближайшее время мазут полностью откачают с кормовой части судна, севшего в этом месте на мель.