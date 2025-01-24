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Губернатор Кубани: откачку мазута из «Волгонефть-239» скоро завершат

Вениамин Кондратьев рассказал о работе по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239».

Откачку мазута из танкера «Волгонефть-239» на Кубани завершат в ближайшее время. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он вместе с вице-премьером Виталием Савельевым 24 января посетили район мыса Панагия Темрюкского района, где сейчас идут работы по ликвидации ЧС. Губернатор рассказал, что в ближайшее время мазут полностью откачают с кормовой части судна, севшего в этом месте на мель.

«Со своей стороны поддерживаем техническое сооружение, по которому передвигается тяжелая техника, задействованная в ликвидации разлива мазута. Одновременно оно является и защитой акватории», — отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, в Анапе за сутки на «Грохоте» специалисты просеяли около 1,5 тысяч тонн замазученного песка. Власти планируют, что теперь за сутки агрегат будет очищать больше трех тысяч тонн смеси.

экология