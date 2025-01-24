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В Казани игрок умер во время хоккейного матча

Мужчине стало плохо на скамейке запасных.

Источник: пресс-служба любительской хоккейной лиги «Рахат»

В Казани во время любительского хоккейного матча между командами «Вираж» и «Унистрой» скончался 53-летний игрок. На 53-й минуте состязания мужчине на скамейке запасных стало плохо.

Медицинский работник на матче оказал первую помощь, бригада скорой также старалась спасти его, но все попытки оказались безуспешными. Оргкомитет выразил соболезнования родным и близким, отметив, что товарищи по льду и профессиональному делу потеряли мужественного и светлого человека.

Ранее в Татарстане завели уголовное дело после смерти 11-летнего мальчика на хоккее.

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