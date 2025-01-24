Свердловчанка признала вину в реабилитации нацизма

По версии следствия, Серафима С. 22 июня 2024 года в состоянии алкогольного опьянения прикурила от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». На замечания обвиняемая не реагировала.