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Свердловчанка признала вину в реабилитации нацизма

Жительница Нижнего Тагила Серафима С. признала вину в реабилитации нацизма.

Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в котором 24 января началось судебное заседание.

Серафиму С. обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма, выразившаяся в публичном осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества).

По версии следствия, Серафима С. 22 июня 2024 года в состоянии алкогольного опьянения прикурила от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». На замечания обвиняемая не реагировала.

На заседании суда было озвучено обвинительное заключение, идет допрос свидетелей.

«МК-Урал» ранее писал, что обвиняемая взошла ногами в обуви на постамент Вечного огня на Площади Славы, прикурила от его пламени, при этом танцуя.

Двое граждан сделали ей замечания, но она отказалась покидать монумент.