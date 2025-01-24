Свердловчанка признала вину в реабилитации нацизма

Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в котором 24 января началось судебное заседание.
Серафиму С. обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма, выразившаяся в публичном осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества).
По версии следствия, Серафима С. 22 июня 2024 года в состоянии алкогольного опьянения прикурила от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». На замечания обвиняемая не реагировала.
На заседании суда было озвучено обвинительное заключение, идет допрос свидетелей.
«МК-Урал» ранее писал, что обвиняемая взошла ногами в обуви на постамент Вечного огня на Площади Славы, прикурила от его пламени, при этом танцуя.
Двое граждан сделали ей замечания, но она отказалась покидать монумент.