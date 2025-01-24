Уфимские врачи спасли жизнь влетевшей в столб на снегоходе женщине

В больницу № 21 Уфы попала женщина в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали после неудачного поездки на снегоходе: жительница Башкирии влетела в столб и получила ушиб головного мозга, сдавление гематомы, множественные переломы черепа и ребер, а также травматический шок.
Нейрохирурги больницы приняли решение экстренно прооперировать женщину. Они сделали ей декомпрессивную трепанацию черепа, удалив гематому и восстановив твердую мозговую оболочку.
Известно, что пациентка сейчас находится в реанимационном отделении. Ее состояние улучшилось и она пришла в сознание. Впереди ей предстоит долгая реабилитация.
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