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Уфимские врачи спасли жизнь влетевшей в столб на снегоходе женщине

В Уфе врачи спасли жизнь пациентке, которая ударилась в столб на снегоходе.

Источник: Комсомольская правда

В больницу № 21 Уфы попала женщина в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали после неудачного поездки на снегоходе: жительница Башкирии влетела в столб и получила ушиб головного мозга, сдавление гематомы, множественные переломы черепа и ребер, а также травматический шок.

Нейрохирурги больницы приняли решение экстренно прооперировать женщину. Они сделали ей декомпрессивную трепанацию черепа, удалив гематому и восстановив твердую мозговую оболочку.

Известно, что пациентка сейчас находится в реанимационном отделении. Ее состояние улучшилось и она пришла в сознание. Впереди ей предстоит долгая реабилитация.

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