В российском городе ввели масочный режим из-за вируса

До этого сообщалось, что новая вспышка заболеваемости метапневмовирусом человека или HMPV произошла в Китае. В соцсетях распространялись видео и фото переполненных больниц, случаи заболевания фиксировались и в Казахстане. Специалисты предупреждали, что вирус может перерасти в пневмонию, подробности — в материале «Газеты.Ru».