Задержания в министерстве ЖКХ воронежские власти пока не комментируют

Напомним, обыски прошли в министерстве ЖКХ в среду, 22 января. Предположительно следственные действия связаны с деятельностью подрядчика, который выполнял работы связанные с утилизацией ТКО. Сразу после обысков в правительстве области сообщили, что никто из сотрудников министерства не проходит по делу в качестве подозреваемого.