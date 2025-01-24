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Задержания в министерстве ЖКХ воронежские власти пока не комментируют

В правительстве Воронежской области пока не стали комментировать ситуацию в региональном министерстве ЖКХ. Отказ объясняют интересами следствия.

«В правительстве Воронежской области предпочли пока не комментировать процессуальные действия в министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области в интересах объективного разбирательства и с учетом позиции следствия», — сообщила пресс-служба.

По информации СМИ, в настоящее время две сотрудницы министерства находятся в изоляторе временного содержания. Официально эта информация пока не подтверждается.

Напомним, обыски прошли в министерстве ЖКХ в среду, 22 января. Предположительно следственные действия связаны с деятельностью подрядчика, который выполнял работы связанные с утилизацией ТКО. Сразу после обысков в правительстве области сообщили, что никто из сотрудников министерства не проходит по делу в качестве подозреваемого.

СК