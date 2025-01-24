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Суд избрал меру пресечения бывшему свердловскому министру ЖКХ

В Ленинском суде Екатеринбурга судья избрала меру пресечения для 58-летнего бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Экс-чиновник отправлен в СИЗО до 17 марта.

Источник: ЕАН

ЕАН сообщал, что сразу после новогодних каникул старожил свердловского правительства, министр жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов внезапно объявил об отставке в связи с переходом «в частную структуру». Сегодня стало известно, что экс-министр задержан по коррупционному делу. Как заявил в суде сам Смирнов, его задержали прямо в реанимации кардиологического центра в Екатеринбурге.

В зал заседаний Смирнова доставили в наручниках. Вопросы журналистов об уголовном деле он проигнорировал.

На заседании также было озвучено место работы бывшего министра — ООО «Брусника», советник директора. Позже в компании подтвердили трудоустройство к ним Смирнова, но заявили, что он устроился на этой неделе и еще не успел приступить к исполнению обязанностей. При этом защита Смирнова попросила закрыть процесс от СМИ, ссылаясь на медицинскую тайну экс-министра. Прокурор поддержал ходатайство, сославшись на тайну следствия.