Суд избрал меру пресечения бывшему свердловскому министру ЖКХ

ЕАН сообщал, что сразу после новогодних каникул старожил свердловского правительства, министр жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов внезапно объявил об отставке в связи с переходом «в частную структуру». Сегодня стало известно, что экс-министр задержан по коррупционному делу. Как заявил в суде сам Смирнов, его задержали прямо в реанимации кардиологического центра в Екатеринбурге.
В зал заседаний Смирнова доставили в наручниках. Вопросы журналистов об уголовном деле он проигнорировал.
На заседании также было озвучено место работы бывшего министра — ООО «Брусника», советник директора. Позже в компании подтвердили трудоустройство к ним Смирнова, но заявили, что он устроился на этой неделе и еще не успел приступить к исполнению обязанностей. При этом защита Смирнова попросила закрыть процесс от СМИ, ссылаясь на медицинскую тайну экс-министра. Прокурор поддержал ходатайство, сославшись на тайну следствия.