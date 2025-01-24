Суд избрал меру пресечения бывшему свердловскому министру ЖКХ

На заседании также было озвучено место работы бывшего министра — ООО «Брусника», советник директора. Позже в компании подтвердили трудоустройство к ним Смирнова, но заявили, что он устроился на этой неделе и еще не успел приступить к исполнению обязанностей. При этом защита Смирнова попросила закрыть процесс от СМИ, ссылаясь на медицинскую тайну экс-министра. Прокурор поддержал ходатайство, сославшись на тайну следствия.