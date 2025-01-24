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В Сочи вынесли приговор организаторам полета на воздушном шаре

У организаторов не было разрешения на оказание платных услуг на воздушном шаре.

В Сочи вынесли приговор организаторам полета на воздушном шаре, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Установлено, что один из местных жителей разместил в Сети объявление об оказании платных услуг по полетам на летательном аппарате. На предложение откликнулась семья с ребенком.

Уточняется, что мужчина не убедился в наличии у пилота воздушного шара опыта управления. Также у самого организатора не было разрешения на оказание платных услуг.

Так, 21 января 2023 года в селе Солохаул фактический командир воздушного шара отклонился от маршрута во время полета и не принял необходимых мер по обеспечению безопасности семьи. Произошла внеплановая посадка на ветви дерева в лесу.

В ходе расследования по месту проживания мужчин провели обыск, выполнили судебно-медицинские, летно-технические судебные экспертизы. На имущество обвиняемых наложили арест общей суммой более 1 млн рублей.

Их приговорили к принудительным работам на 3 года с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Напомним, в Сочи вынесли приговор москвичу за мошенничество со sky-pass. В разгар зимнего сезона он обещал отдыхающим организовать билет на подъемники в Красной Поляне. При этом предлагал он как однодневные, так и сезонные билеты.