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В Омске обвалился асфальт на улице Мишина

Опасный участок перегородили.

Источник: Om1 Омск

Сегодня днём, 24 января, между домами № 2 и № 4 по улице Игоря Мишина в Омске произошло обрушение асфальта. Этот участок дороги уже перегородили.

Как сообщили в мэрии, причиной происшествия стало повреждение подземного трубопровода. Специалисты «Тепловой компании» обследовали место аварии, провели подготовительные работы и установили ограждение.

Из-за сильных морозов ремонтные работы решено перенести на понедельник, 27 января, чтобы не отключать потребителей от теплоснабжения. До начала ремонта ситуация будет находиться под контролем специалистов.