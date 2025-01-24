В Омске обвалился асфальт на улице Мишина

Сегодня днём, 24 января, между домами № 2 и № 4 по улице Игоря Мишина в Омске произошло обрушение асфальта. Этот участок дороги уже перегородили.
Как сообщили в мэрии, причиной происшествия стало повреждение подземного трубопровода. Специалисты «Тепловой компании» обследовали место аварии, провели подготовительные работы и установили ограждение.
Из-за сильных морозов ремонтные работы решено перенести на понедельник, 27 января, чтобы не отключать потребителей от теплоснабжения. До начала ремонта ситуация будет находиться под контролем специалистов.