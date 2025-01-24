Пьяная автомобилистка устроила ДТП на проспекте Революции в Воронеже

В четверг около 12.50 на проспекте Революции в Воронеже произошла авария с участием «Мерседеса» и «Тойоты». Однако прибывшие на место госавтоинспекторы застали только одного участника ДТП. Водитель «Мерседеса» сбежала, но недалеко.
Сотрудники ГИБДД по ориентировке на автомобиль задержали 49-летнюю автоледи на той же улице. Причем женщина явно была «под градусом». Заметив это, полицейские предложили ей пройти медосвидетельствование, от которого та отказалась.
— В отношении виновницы ДТП составлен административный материал, ей грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет, — рассказали в ГИБДД.
За оставление места ДТП автомобилистку лишили прав на год. А проверка по базам данных показала, что за минувший год она более 20 раз нарушала ПДД. Большинство штрафов выписали за несоблюдение скоростного режима.