Пьяная автомобилистка устроила ДТП на проспекте Революции в Воронеже

В четверг около 12.50 на проспекте Революции в Воронеже произошла авария с участием «Мерседеса» и «Тойоты». Однако прибывшие на место госавтоинспекторы застали только одного участника ДТП. Водитель «Мерседеса» сбежала, но недалеко.