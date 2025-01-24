Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанец обменял участок земли на автомобиль и был убит

53-летнего жителя Жамбылской области осудили за убийство мужчины, которому он отдал свой автомобиль в обмен на участок земли для посевов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве (ч.1 ст. 99 УК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

Выяснилось, что в апреле 2024 года потерпевший по устной договоренности обменял 45 га своей посевной земли на машину подсудимого марки Nissan. Он взял автомобиль и зарегистрировал его на имя своей супруги, а подсудимый, в свою очередь, засеял полученную землю зерном ячменя. В этом же месяце в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и осужденным произошел конфликт по поводу засеянной земли.

«Потерпевший, отказавшись от своих обязательств, пригрозил подсудимому, что заберет у него участок земли с посевными угодьями без возврата автомобиля. После чего подсудимый, осознавая финансовые потери, нанес несколько ударов кухонным ножом потерпевшему, поразив сердце, легкие и печень», — установил суд.

Мужчина скончался по пути в больницу Меркенского района. Прокурор просил назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы. Потерпевшая, супруга убитого, просила строго наказать подсудимого. Он свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Как отметили в суде, вина подсудимого подтверждалась показаниями представителя потерпевшей и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов и другими вещественными доказательствами. Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Суд взыскал в пользу супруги умершего компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге и материального ущерба в размере 880 тыс. тенге, а также вернул ей автомобиль марки Nissan. Апелляционная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда оставила приговор в силе.