Казахстанец обменял участок земли на автомобиль и был убит

Выяснилось, что в апреле 2024 года потерпевший по устной договоренности обменял 45 га своей посевной земли на машину подсудимого марки Nissan. Он взял автомобиль и зарегистрировал его на имя своей супруги, а подсудимый, в свою очередь, засеял полученную землю зерном ячменя. В этом же месяце в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и осужденным произошел конфликт по поводу засеянной земли.