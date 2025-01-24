Роспотребнадзор подал в суд на ресторан омской базы отдыха

Управление Роспотребнадзора по Омской области подало иск в суд против ООО «Лада», владельца ресторана на базе отдыха в Чернолучье. Заведение закрылось в конце 2024 года после того, как несколько посетителей обратились к врачам с признаками отравления. Теперь ведомство хочет привлечь компанию к административной ответственности. Об этом сообщается в системе «Электронное правосудие».
По информации РБК Омск, иск основан на результатах лабораторных исследований, которые показали, что 12 образцов пищи из ресторана не соответствовали законодательным нормам. В блюдах были обнаружены бактерии кишечной палочки и другие микроорганизмы. Также в смывах с поверхностей супницы нашли кишечную палочку.
Роспотребнадзор отметил, что наличие этих бактерий указывает на фекальное загрязнение, серьезные нарушения в технологии приготовления пищи, плохую гигиену персонала и некачественную уборку помещений и оборудования. В связи с этим работа ресторана была приостановлена.
Ведомство пытается привлечь ООО «Лада» к ответственности по статье 14.43 КоАП РФ, которая касается нарушений технических регламентов, повлекших вред здоровью граждан. Штраф для юридических лиц по этой статье может составлять от 300 до 600 тысяч рублей. Суд также решит, нужно ли конфисковать предметы, связанные с нарушением.