Роспотребнадзор подал в суд на ресторан омской базы отдыха

Управление Роспотребнадзора по Омской области подало иск в суд против ООО «Лада», владельца ресторана на базе отдыха в Чернолучье. Заведение закрылось в конце 2024 года после того, как несколько посетителей обратились к врачам с признаками отравления. Теперь ведомство хочет привлечь компанию к административной ответственности. Об этом сообщается в системе «Электронное правосудие».