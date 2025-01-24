В Башкирии в зону СВО отправили мобилизованных мужчин

Военнослужащие из Башкирии, призванные в рамках частичной мобилизации, отправились в зону СВО после двухнедельного отпуска. Их с железнодорожного вокзала Уфы проводили их семьи, друзья и близкие.
Известно, после отпуска к боевым товарищам вернутся 60 солдат.
Напомним, что 2025-й год в России объявлен Годом Защитника Отечества. Решение принято в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы.
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