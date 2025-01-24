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В Томске мужчину осудили на 1,5 года колонии за контрабанду ценной древесины

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Томской области приговорил к 1,5 года лишению свободы в колонии-поселении мужчину, пытавшегося вывезти из региона в Узбекистан стратегически важные ресурсы на 15 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

Источник: AP 2024

«Приговором Кировского районного суда Томска подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого [ему] преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

Установлено, что фигурант осуществлял деятельность по незаконному экспорту стратегически важных ресурсов в Узбекистан, используя поддельные документы. Объем предотвращенного ущерба составил более 15 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, вывезти пытались ценные породы дерева.

Пресекли незаконный вывоз ресурсов сотрудники УФСБ России по Томской области совместно со службой Кемеровской таможни по Томской области.