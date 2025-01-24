В Томске мужчину осудили на 1,5 года колонии за контрабанду ценной древесины

«Приговором Кировского районного суда Томска подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого [ему] преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.
Установлено, что фигурант осуществлял деятельность по незаконному экспорту стратегически важных ресурсов в Узбекистан, используя поддельные документы. Объем предотвращенного ущерба составил более 15 млн рублей.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, вывезти пытались ценные породы дерева.
Пресекли незаконный вывоз ресурсов сотрудники УФСБ России по Томской области совместно со службой Кемеровской таможни по Томской области.