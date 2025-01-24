В Томске мужчину осудили на 1,5 года колонии за контрабанду ценной древесины

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Томской области приговорил к 1,5 года лишению свободы в колонии-поселении мужчину, пытавшегося вывезти из региона в Узбекистан стратегически важные ресурсы на 15 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.