В Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО

В Ростовской области задержали участков банды, похищавших бойцов СВО и вымогавших деньги у предпринимателей. Всего под подозрение попали 11 человек — один организатор и десять исполнителей, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.
— Вскрыта и пресечена деятельность ОПГ, причастной к вымогательству у граждан, проживающих на территориях Ростовской области, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Сейчас все подозреваемые находятся в СИЗО Ростова-на-Дону. Возбуждены уголовные дела, — прокомментировали в пресс-службе УФСБ.
По данным силовиков, бандиты заманивали военных в интернет-знакомствах, а потом похищали их и, представляясь полицейскими, требовали по 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел.
Кроме этого, по данным УФСБ, участники банды специализировалась на вымогательстве у предпринимателей. Деньги получали под разными предлогами, в том числе, при решении гражданских споров и оказании услуг по охране недвижимости.
Известно, что на жертв оказывали психологическое воздействие. В частности, оружием и физической силой людям угрожал липовый сотрудник частной военной компании, который на деле был ранее судимым мошенником из села Крым Ростовской области. «Бойцами СОБР» были молодые люди из числа фитнес-тренеров одного из ростовских спортклубов. Еще один человек представлялся помощником полномочного представителя президента России на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.