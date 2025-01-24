В Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО

Известно, что на жертв оказывали психологическое воздействие. В частности, оружием и физической силой людям угрожал липовый сотрудник частной военной компании, который на деле был ранее судимым мошенником из села Крым Ростовской области. «Бойцами СОБР» были молодые люди из числа фитнес-тренеров одного из ростовских спортклубов. Еще один человек представлялся помощником полномочного представителя президента России на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.