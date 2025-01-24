В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали два человека

По данным краевой Госавтоинспекции, около 08:45 (06:45 мск) по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь на подъезде к поселку Ачит в направлении Перми двигался автомобиль Freightliner под управлением водителя 1968 года рождения. На 55-м км трассы водитель не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Mitsubishi под управлением водителя 2000 года рождения. Mitsubishi отбросило на грузовик MAN, стоящий на проезжей части, под управлением водителя 1972 года рождения. В результате это спровоцировало массовое ДТП, в котором пострадали два человека.