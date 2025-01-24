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В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали два человека

ПЕРМЬ, 24 января. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП с участием 12 автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Пермскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«24 января на территории Кунгурского муниципального округа произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 12 автомобилей. В результате автоаварии пострадали два человека», — сообщили в ведомстве.

По данным краевой Госавтоинспекции, около 08:45 (06:45 мск) по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь на подъезде к поселку Ачит в направлении Перми двигался автомобиль Freightliner под управлением водителя 1968 года рождения. На 55-м км трассы водитель не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Mitsubishi под управлением водителя 2000 года рождения. Mitsubishi отбросило на грузовик MAN, стоящий на проезжей части, под управлением водителя 1972 года рождения. В результате это спровоцировало массовое ДТП, в котором пострадали два человека.

На дороге было временно ограничено движение транспорта без возможности объезда. В настоящее время движение восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.