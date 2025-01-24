Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском районе Самары автомобиль Chevrolet столкнулся с электровелосипедом

В пятницу, 24 января, 08:40 (MSK+1) в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и электровелосипеда. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель 1962 года рождения управлял автомобилем и столкнулся на нерегулируемом перекрестке с электровелосипедом, которым управлял водитель 1995 года рождения. Произошло ДТП на перекрестке напротив дома на ул. Чкалова, 72. Медики назначили водителю двухколесного транспортного средства амбулаторное лечение.