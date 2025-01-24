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СК завел дело после нападения собаки на учителя в школе в Забайкалье

Следователи допрашивают директора и учителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае собака пробралась в школу и напала на одного из работников. Как сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю, сейчас заведено уголовное дело. Правоохранители допрашивают директора и учителей.

— Изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливается, имеется ли хозяин у собаки, а также каким образом животное проникло на территорию детского учреждения, — поделились в ведомстве.

С педагогом пострадавшим от нападения собаки тоже проведена беседа. Следователи допросили начальника и работников охранной организации. В ее обязанности входило обеспечивать безопасность на территории школы.

Напомним, ученики школы рассказали КП-Иркутск, что было за секунды до нападения. Ребята утверждают, что до этого случая животные в школу не пробирались.