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Смерть солдата-срочника в Мангистау: суд огласил приговор

Подсудимого обвиняли в убийстве.

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане озвучили решение по делу об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, передаёт BaigeNews.kz.

Лейтенанта Дамира Досова обвиняли в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 99 УК РК — «Убийство». Суд признал его виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Также суд лишил Досова воинского звания «лейтенант». Гражданский иск матери погибшего солдата о возмещении морального вреда в сумме 50 миллионов тенге удовлетворён частично. Осуждённый должен выплатить ей 20 миллионов тенге.

Напомним, Марат Баркулов погиб 7 сентября на полигоне «Оймаша» во время сборов подразделений Регионального командования «Запад».