Взятку дровами дал сотруднику ГИБДД житель Чебаркуля

Прошлым летом 69-летний чебаркулец пригнал к дому сотрудника ГИБДД машину, заполненную берёзовыми дровами. Он собирался «безвозмездно отдать» 2,5 кубических метра древесины, стоимостью больше 8 тысяч рублей, но, к сожалению для него, правоохранительные органы такой подарок не оценили.
Спустя полтора года после совершения преступления чебаркульский прокурор утвердил в отношении гражданина обвинительное заключение. Машину южноуральца модели «Тойота РАВ4» арестовали. Материалы уголовного дела передали мировому судье.
За дачу взятки в размере не больше 10 тысячи рублей предпринимателю из Чебаркуля могут грозить штраф на сумму до 200 тысяч рублей, исправительные работы и даже лишение свободы, но на срок не больше года.