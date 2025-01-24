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Взятку дровами дал сотруднику ГИБДД житель Чебаркуля

Южноуральский предприниматель не хотел регистрировать транспорт и отвечать за совершённые в прошлом административные правонарушения, потому попытался договориться с полицейским.

Прошлым летом 69-летний чебаркулец пригнал к дому сотрудника ГИБДД машину, заполненную берёзовыми дровами. Он собирался «безвозмездно отдать» 2,5 кубических метра древесины, стоимостью больше 8 тысяч рублей, но, к сожалению для него, правоохранительные органы такой подарок не оценили.

Спустя полтора года после совершения преступления чебаркульский прокурор утвердил в отношении гражданина обвинительное заключение. Машину южноуральца модели «Тойота РАВ4» арестовали. Материалы уголовного дела передали мировому судье.

За дачу взятки в размере не больше 10 тысячи рублей предпринимателю из Чебаркуля могут грозить штраф на сумму до 200 тысяч рублей, исправительные работы и даже лишение свободы, но на срок не больше года.