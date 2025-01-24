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Уфимский завод пытался атаковать беспилотник

Беспилотник заметили в небе над Уфой.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский завод на севере города пытался атаковать беспилотник. Об этом со ссылкой на двух источников передает телеканал UTV.

По словам собеседников, охрана предприятия открыла по БПЛА огонь, чтобы сбить его. В это время работников завода эвакуировали и попросили пройти в бомбоубежище.

Напомним, что сегодня, 24 января, в Уфе ограничили вылеты и прилеты в аэропорту. Особый режим вводился дважды за день.

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