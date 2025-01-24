Житель Челябинской области купил самые дорогие в России водительские права

В Магнитогорске отдали под суд 31-летнего местного жителя, дважды покупавшего поддельные водительские удостоверения за внушительные суммы.
В первый раз мужчина попался в мае 2024 года. В тот момент он был за рулем грузового автомобиля на трассе в Курганской области. Предъявил сотруднику ГАИ фиктивные права, которые приобрел за 85 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре. Был осужден в августе Шатровским районным судом по части 3 статьи 327 УК РФ.
Второй случай произошел уже в родном городе в ноябре 2024 года. После задержания водитель Lada признался, что купил удостоверение уже за 100 тыс. рублей. В нем были практически все категории — В, В1, С, С1, СЕ, СЕ1, М.
«Он через интернет переслал кому-то свою фотографию и паспортные данные, оплатил указанную сумму и получил подложное водительское удостоверение, которое и предъявил остановившему его сотруднику ГАИ», — рассказывают в надзорном ведомстве.
Теперь магнитогорца обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 2 статьи 327 УК РФ (пособничество в подделке удостоверения в целях использования).
Кстати, ранее мужчина в автошколе не обучался, в установленном законом порядке водительское удостоверение не получал.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.