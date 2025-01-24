Житель Челябинской области купил самые дорогие в России водительские права

В первый раз мужчина попался в мае 2024 года. В тот момент он был за рулем грузового автомобиля на трассе в Курганской области. Предъявил сотруднику ГАИ фиктивные права, которые приобрел за 85 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре. Был осужден в августе Шатровским районным судом по части 3 статьи 327 УК РФ.