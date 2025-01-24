В Морспасслужбе заявили о полном очищении от мазута акватории вблизи Анапы

В ведомстве уточнили, что момента аварии в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, ручным способом собрали более 14,7 тыс. кг нефтесодержащих отходов. В районе кормы судна «Волгонефть-239» для мониторинга акватории на предмет загрязнения находятся суда Морспасслужбы. Водолазы выполнили замеры остаточных толщин металла на кормовой части «Волгонефть-212» и носовой части «Волгонефть-239».