Суд в Китае приговорил к смерти напавшего на школьный автобус с японцами

В июне 2024 года 52-летний Чжоу Цзяшэн напал с ножом на 30-летнюю японку с сыном-дошкольником. Гид школьного автобуса Ху Юпин, которая пыталась остановить нападение, умерла от ножевых ранений несколько дней спустя.
Чжоу Цзяшэн был задержан на месте после совершения преступления.
На вынесении приговора присутствовали сотрудники консульства Японии в Шанхае, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Это связано с тем, что убийство произошло «в японской общине» и чиновники из Шанхая хотели узнать мотив подозреваемого, который китайские власти раньше не озвучивали.
По данным Хаяси, у нападавшего были долги и он больше не хотел жить. China Times пишет, что у Чжоу нет работы и семьи. Отношение к японцам и Японии подозреваемый не упоминал в качестве мотива преступления.
Обеспокоенность Токио по поводу антияпонских настроений связана с тем, что в 2024 году произошло сразу два нападения с применением холодного оружия на японских школьников в Китае. Так, в сентябре прошлого года 44-летний китаец по фамилии Чжун напал на десятилетнего школьника в японской школе в Шэньчжэне, провинция Гуандун. Мальчик скончался от ножевого ранения.
Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что эти два инцидента были «случайными инцидентами» и «отдельными случаями».
20 января в Китае казнили мужчину, въехавшего на внедорожнике в толпу в Чжухае. Мужчина был признан виновным в создании угрозы общественной безопасности и лишен права на жизнь.