Суд в Китае приговорил к смерти напавшего на школьный автобус с японцами

Обеспокоенность Токио по поводу антияпонских настроений связана с тем, что в 2024 году произошло сразу два нападения с применением холодного оружия на японских школьников в Китае. Так, в сентябре прошлого года 44-летний китаец по фамилии Чжун напал на десятилетнего школьника в японской школе в Шэньчжэне, провинция Гуандун. Мальчик скончался от ножевого ранения.