В аэропорту Уфы второй раз за день сняты ограничения

В аэропорту «Уфа» сняли ограничения на прилет и вылет. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
— Аэропорт Уфы работает в штатном режиме, — передает пресс-служба.
Напомним, что за день воздушная гавань дважды вводила ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Ранее аналогичные меры безопасности ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.
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