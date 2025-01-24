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В аэропорту Уфы второй раз за день сняты ограничения

В 17:00 по местному времени в уфимском аэропорту сняты ограничения.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту «Уфа» сняли ограничения на прилет и вылет. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

— Аэропорт Уфы работает в штатном режиме, — передает пресс-служба.

Напомним, что за день воздушная гавань дважды вводила ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Ранее аналогичные меры безопасности ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

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