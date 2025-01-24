Автобус загорелся на стоянке в Астане (видео)

Информация и кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Astanovka_98. Автор сообщил, что пожар произошел на стоянке автопарка. Также в публикации говорится, что работники автопарка с огнетушителями попытались унять пламя, но оно быстро перекинулось на салон.
В пресс-службе столичного ДЧС корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел 23 января — столичные спасатели выехали в район Байконур по поступившему сообщению о возгорании автобуса. Автобус был полностью охвачен огнем, когда пожарные прибыли на место.
«Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут с момента поступления сообщения. Причина устанавливается», — сообщили в ДЧС.
Правила поведения при пожаре.
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.