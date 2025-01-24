В Кабардино-Балкарии возбудили дело на украинку о финансировании терроризма

«По версии следствия, подозреваемая в сентябре 2019 года через автомобильный пункт пропуска въехала в Россию. В течение трех лет она проживала на территории ряда регионов, в том числе в Кабардино-Балкарии. Будучи достоверно осведомленной, что украинское националистическое военизированное соединение признано Верховным судом РФ террористической организацией и его деятельность запрещена, осуществляла его финансирование путем сбора в поддержку денежных средств через социальные сети», — сообщили в региональном управлении СК.