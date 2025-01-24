В Кабардино-Балкарии возбудили дело на украинку о финансировании терроризма

«По версии следствия, подозреваемая в сентябре 2019 года через автомобильный пункт пропуска въехала в Россию. В течение трех лет она проживала на территории ряда регионов, в том числе в Кабардино-Балкарии. Будучи достоверно осведомленной, что украинское националистическое военизированное соединение признано Верховным судом РФ террористической организацией и его деятельность запрещена, осуществляла его финансирование путем сбора в поддержку денежных средств через социальные сети», — сообщили в региональном управлении СК.
Отмечается, что для нужд террористической организации ею было собрано около 1,3 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по КБР. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.
Как сообщили ТАСС следователи, подозреваемая 1983 года рождения выехала в Катар и сейчас находится в международном розыске.