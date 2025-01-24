Подробности массовой аварии с 12 авто рассказали в ГАИ Пермского края

Подробности о массовой аварии с 12 авто, которая случилась на трассе Пермь — Екатеринбург, рассказали в краевой госавтоинспекции.
Речь идёт о ДТП, которое случилось утром 24 января. Сайт perm.aif.ru сообщал, что авария с участием более десяти автомобилей произошла в Кунгурском округе. После ДТП движение на трассе в сторону Перми оказалось заблокировано. Во время происшествия пострадали два человека.
В 16 часов сотрудники госавтоинспекции Пермского края сообщили, что движение на трассе удалось восстановить и рассказали подробности об исходном ДТП, которое повлекло массовую аварию с 12-ю автомобилями.
Как выяснилось, автомобиль «Фрейтлайнер» двигался по трассе в сторону Перми. В один момент водитель не учёл скорость движения, а также дорожные и погодные условия. Грузовик врезался в легковой автомобиль «Митсубиси», за рулём которого был водитель 2000 года рождения. От удара легковушку отбросило на другой грузовик, что спровоцировало последующие столкновения.
«В результате автоаварии пострадало два человека. Движение на данном участке восстановлено. По факту ДТП проводится проверка», — заключили в госавтоиснпекции.