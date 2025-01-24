Подробности массовой аварии с 12 авто рассказали в ГАИ Пермского края

Как выяснилось, автомобиль «Фрейтлайнер» двигался по трассе в сторону Перми. В один момент водитель не учёл скорость движения, а также дорожные и погодные условия. Грузовик врезался в легковой автомобиль «Митсубиси», за рулём которого был водитель 2000 года рождения. От удара легковушку отбросило на другой грузовик, что спровоцировало последующие столкновения.