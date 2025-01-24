Водолазы собрали 1 тыс. кг мазута со дна Черного моря около причала Витязево

Ранее, 23 января, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что правительство России выделит 1,5 млрд рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Он добавил, что Росприроднадзор рассчитает в течение около трех месяцев ущерб природе от разлива мазута и выставит его в суде виновникам загрязнения.