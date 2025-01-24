Водолазы собрали 1 тыс. кг мазута со дна Черного моря около причала Витязево

«Со дна Черного моря в районе причала Витязево водолазы собрали 1 тыс. кг мазута», — отмечается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Также указано, что работы на территории под пирсом ведутся ежедневно для устранения последствий.
Кроме того, руководитель пресс-службы Главного управления (ГУ) МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил, что водолазы в процессе сбора мазута дополнительно ведут мониторинг подводного пространства. За минувший день специалисты совершили 12 спусков в районе причала.
Уточняется, что в случае обнаружения новых очагов загрязнения производится их сбор, а после подъем на воду и переправка на берег для утилизации.
Ранее, 23 января, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что правительство России выделит 1,5 млрд рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Он добавил, что Росприроднадзор рассчитает в течение около трех месяцев ущерб природе от разлива мазута и выставит его в суде виновникам загрязнения.
До этого, 22 января, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе нашли новые выбросы мазута. В частности, нефтепродукт появился на протяжении 8,5 км береговой линии Азовского моря, в районе урочища Кучугуры на Кубани.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов были эвакуированы 27 человек, один погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.