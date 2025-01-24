Село Бологое в Омской области осталось без воды

Жители села Бологое в Омской области остались без воды. Сегодня на местной станции по очистке воды сломался щит управления.
На месте идут восстановительные работы. Вода подается напрямую из водоразборной скважины. На месте находятся представители прокуратуры Русско-Полянского района.
Прокурор района Александр Ступник помогает в координации действий аварийно-спасательных служб. Также ведомством организована проверка соблюдения технологии обслуживания водоочистной станции.
В случае, если нарушения будут обнаружены, прокуратура инициирует применение дополнительных санкции к ответственным за подачу воды в населенный пункт.
Ранее мы писали, что под Омском в воде Иртыша превышено содержание ртути.