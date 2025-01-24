Пожилой житель Башкирии умер в огне

В селе санаторий Юматово Уфимского района произошел смертельный пожар. Подробности трагедии рассказали в МЧС республики.
В ведомстве уточнили, что огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, в которой находились два человека. Один из них погиб, а второй оказался в больнице с травмами.
— В ходе тушения пожара обнаружен погибший 62-летний мужчина. Также еще один 72-летний мужчина получил ожоги, его госпитализировали в больницу, — уточнили в МЧС.
Дознавателю ведомства предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.
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