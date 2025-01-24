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Действительно ли на Каспии близ Актау затонуло 70-метровое судно — проведено исследование морского дна

В Мангистауской области сотрудники Управления туризма и Департамента по чрезвычайным ситуациям провели исследование по установлению координат предполагаемого затонувшего судна, сообщает Zakon.kz.

8 декабря 2024 года сообщалось, что силуэт загадочного судна разглядели в морских глубинах близ Актау по карте Google Maps. Его приблизительная длина — 70 метров, а ширина — около 15 метров.

Согласно информации, предположительные координаты судна — 43° северной широты и 51° восточной долготы, в 1,5 км от мыса Меловой.

С помощью эхолота с глубинным сканером Y-150 спасатели провели исследование морского дна. В результате затонувших объектов обнаружено не было. Глубина обследованного района составила 9−10 метров.

Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

По итогам исследования, как подчеркнули в ведомстве, информация о предполагаемом затонувшем судне признана недостоверной.