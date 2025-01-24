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Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения о минировании

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Государственный Эрмитаж, откуда в пятницу эвакуировали посетителей и персонал после анонимного сообщения об угрозе «минирования», вновь работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Источник: РИА Новости

Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости об эвакуации посетителей и персонала Эрмитажа после анонимной угрозы взрыва. Силовики приступили к проверке всех помещений музея.

Как уточнили в музее, в пятницу в Эрмитаж поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности». Посетителей эвакуировали, а сотрудники службы безопасности музея совместно с росгвардейцами провели проверку экспозиционных залов и служебных помещений.

«Государственный Эрмитаж работает в штатном режиме», — говорится в ответе пресс-службы Эрмитажа на запрос РИА Новости.

Отмечается, что те посетители с билетами на 24 января могут прийти в Эрмитаж в любой другой день.

Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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