Берег Азовского моря полностью очистили от мазута

В Славянском районе ликвидировали загрязнения от разрушенных в Керченском проливе танкеров. Азовское побережье обследовала мониторинговая группа, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперштаб Кубани.
Утром 24 января спасатели и волонтеры осмотрели береговую линию Азовского моря пешком, а акваторию проверили на катерах. В результате фракций мазута не обнаружили. Новых выбросов также нет.
Днем ранее в районе села Ачуево 40 добровольцев собрали 70 кг нефтепродукта. Дальше работа специалистов не потребовалась. Берег полностью убрали.
Все собранные с территорий фрагменты вещества загрузили в контейнеры и запечатали. В ближайшее время их вывезут на специализированное предприятие.
Ранее информагентство сообщало, что со временной площадки в хуторе Воскресенском начали вывозить загрязненный грунт для утилизации. Полностью очистить территорию планируют к 1 апреля.