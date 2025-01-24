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Берег Азовского моря полностью очистили от мазута

Новых выбросов также не обнаружили.

Источник: соцсети

В Славянском районе ликвидировали загрязнения от разрушенных в Керченском проливе танкеров. Азовское побережье обследовала мониторинговая группа, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперштаб Кубани.

Утром 24 января спасатели и волонтеры осмотрели береговую линию Азовского моря пешком, а акваторию проверили на катерах. В результате фракций мазута не обнаружили. Новых выбросов также нет.

Днем ранее в районе села Ачуево 40 добровольцев собрали 70 кг нефтепродукта. Дальше работа специалистов не потребовалась. Берег полностью убрали.

Все собранные с территорий фрагменты вещества загрузили в контейнеры и запечатали. В ближайшее время их вывезут на специализированное предприятие.

Ранее информагентство сообщало, что со временной площадки в хуторе Воскресенском начали вывозить загрязненный грунт для утилизации. Полностью очистить территорию планируют к 1 апреля.

экология