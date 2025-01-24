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ДТП с «перевертышем» произошло на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие

Два человек попали в больницу после ДТП на трассе Волгодонск — Зимовники.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» на трассе в Ростовской области днем 24 января. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, около 10:56 на автодороге Волгодонск — Зимовники автомобиль Opel Astra съехал в левый резерв дороги и опрокинулся. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель не справилась с управлением.

— Травмы получили 30-летняя водитель и ее 28-летний пассажир. Они попали в больницу. Причины и обстоятельства случившегося должны прояснить сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.

Донских автолюбителей просят быть осторожными и внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.

Напомним, ранее на М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись не менее 11 машин.