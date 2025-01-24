16 новых уголовных дел возбудили на экс-инспектора Ростехнадзора в Челябинске

Об этом рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Речь идет сразу о 16 уголовных делах против бывшего главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора — 11 уголовных дел возбуждено по статье «получение взятки в значительном размере», 4 — по статье «получение взятки в крупном размере» и еще одно — по статье «получение взятки в особо крупном размере».
Взятки обвиняемая, по версии следственных органов, получала на протяжении десяти лет, с 2014 по 2024 годы. Финансовое вознаграждение ей передавали лично, а также через посредников от руководителя коммерческой организации. Сумма взяток превысила три миллиона рублей. Взамен бывший госинспектор должна была заставлять другие компании заключать договоры на оценку энергоэффективности объектов строительства именно с этой структурой.
Факты коррупции выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В настоящее время следователи продолжают расследование преступлений, в том числе они ищут другие эпизоды.
Отметим, что в июле 2024 года на бывшего инспектора было возбуждено уголовное дело за получение взяток на 1,7 миллиона рублей.