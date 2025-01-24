16 новых уголовных дел возбудили на экс-инспектора Ростехнадзора в Челябинске

Взятки обвиняемая, по версии следственных органов, получала на протяжении десяти лет, с 2014 по 2024 годы. Финансовое вознаграждение ей передавали лично, а также через посредников от руководителя коммерческой организации. Сумма взяток превысила три миллиона рублей. Взамен бывший госинспектор должна была заставлять другие компании заключать договоры на оценку энергоэффективности объектов строительства именно с этой структурой.