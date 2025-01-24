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Пилота «Уральских авиалиний» осудят за наезд на техника в Кольцово

В Екатеринбурге осудят виновника наезда самолета на 21-летнего техника.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге Свердловская транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело против пилота «Уральских авиалиний». Командиру воздушного судна предъявлены обвинения по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, в мае 2024 года лайнер готовился вылететь в Бишкек. В аэропорту Кольцово пилот самолета Airbus A-320 при выруливании с места стоянки не обеспечил соблюдение правил безопасности и эксплуатации. В результате ЧП передними колесными шасси борт совершил наезд на авиатехника.

Пострадавшим оказался техник по выпуску 21-летний Раиль Хасанов. Медики ввели его в искусственную кому, а затем вынужденно провели ампутацию ноги, так как молодой человек получил серьезные травмы. В настоящий момент Раиль проходит реабилитацию и ждет поставки механического протеза.