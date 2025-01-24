Пилота «Уральских авиалиний» осудят за наезд на техника в Кольцово

Пострадавшим оказался техник по выпуску 21-летний Раиль Хасанов. Медики ввели его в искусственную кому, а затем вынужденно провели ампутацию ноги, так как молодой человек получил серьезные травмы. В настоящий момент Раиль проходит реабилитацию и ждет поставки механического протеза.