Пилота «Уральских авиалиний» осудят за наезд на техника в Кольцово

В Екатеринбурге Свердловская транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело против пилота «Уральских авиалиний». Командиру воздушного судна предъявлены обвинения по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Напомним, в мае 2024 года лайнер готовился вылететь в Бишкек. В аэропорту Кольцово пилот самолета Airbus A-320 при выруливании с места стоянки не обеспечил соблюдение правил безопасности и эксплуатации. В результате ЧП передними колесными шасси борт совершил наезд на авиатехника.
Пострадавшим оказался техник по выпуску 21-летний Раиль Хасанов. Медики ввели его в искусственную кому, а затем вынужденно провели ампутацию ноги, так как молодой человек получил серьезные травмы. В настоящий момент Раиль проходит реабилитацию и ждет поставки механического протеза.