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В Башкирии пропал 33-летний житель Уфы

В Башкирии пропал темно-русый уфимец.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 33-летний Владимир Зубарев. Молодой человек исчез, по данным волонтеров ДПСО «БаРС», еще на прошлой неделе.

Ровно неделю назад, 17 января, мужчина вышел из дома и не вернулся. Обеспокоенные родные уфимца обратились в полицию и к волонтерам за помощью.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Зубарева, просят позвонить по телефонам: 8−937−3−102−112 или 112.

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