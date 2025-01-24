Козлов: пляжи приведут к лету к нормативному состоянию после ЧП с танкерами

«К летнему сезону состояние пляжей должно быть приведено к нормативному состоянию. Это значит, [что] мазута на пляже быть не должно. Для этого на протяжении почти месяца грунт на пляже вывозится на временные площадки хранения, будут проведены работы на пляжах силами волонтеров, МЧС и новых технологических решений, которые рождаются каждый день», — сказал он в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами.