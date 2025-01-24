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Под Минском женщина-водитель сбила насмерть пенсионерку на пешеходном переходе

Пенсионерка погибла под колесами Citroen в Минском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе под колесами «Ситроена» погибла 72-летняя женщина, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Смертельная авария произошла примерно в 08.40 часов на пятом километре автодороги местного назначения, соединяющий населенные пункты Качино и Приморье.

Установлено, что 55-летняя водитель ехала в сторону агрогородка Ждановичи и сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом с остановкой.

От полученных травм 72-летняя пенсионерка скончалась на месте.

Проводится проверка.

Также сотрудники МЧС эвакуировали людей из загоревшегося центра культуры в Крупках.

Еще восьмимесячный ребенок получил 40% ожогов из-за электрочайника в Осиповичах.