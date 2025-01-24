В Сочи арестовали имущество фигурантов дела о хищении земель нацпарка

Организованная преступная группа незаконно завладела более чем 18 гектарами земли в нацпарке Сочи на сумму свыше одного миллиарда рублей. В ходе расследования следователи совместно с прокуратурой установили все имущество фигурантов, купленное за счет этих средств. В частности, речь идет о недвижимости и участках земли, оформленных на подставных лиц. Общая сумма арестованного имущества составила более 1,5 миллиарда рублей.