В Сочи арестовали имущество фигурантов дела о хищении земель нацпарка

Имущество фигурантов по делу о хищении особо ценных земель Сочинского нацпарка арестовано. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Организованная преступная группа незаконно завладела более чем 18 гектарами земли в нацпарке Сочи на сумму свыше одного миллиарда рублей. В ходе расследования следователи совместно с прокуратурой установили все имущество фигурантов, купленное за счет этих средств. В частности, речь идет о недвижимости и участках земли, оформленных на подставных лиц. Общая сумма арестованного имущества составила более 1,5 миллиарда рублей.
«Указанное имущество арестовано для обеспечения исполнения приговора, а также его последующей конфискации с целью возмещения ущерба, причиненного государству, а также растительному миру», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Расследование продолжается. В ходе него оценят ущерб, причиненный природе после вырубки реликтового леса на территории похищенных участков.