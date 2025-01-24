Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшую от взрыва газа уфимскую пятиэтажку намерены восстановить

В Уфе восстановят пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе восстановят жилую пятиэтажку на Ладыгина, в которой произошел взрыв бытового газа. Напомним, инцидент случился утром 13 октября 2024 года на втором этаже. Ударной волной в квартире выбило окна, то же самое произошло в подъезде и в кухне соседей сверху.

Тогда пострадала 31-летняя уфимка и 66-летний мужчина. Женщина получила осколочное ранение ноги, а пострадавший житель города был доставлен в больницу с ожогами.

Как рассказали в администрации Уфы, муниципалитет выступит заказчиком ремонтных работ. Также ресурсоснабжающим организациям и регоператору рекомендовали предоставить жильцам льготы при оплате ЖКУ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.