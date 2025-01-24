Пострадавшую от взрыва газа уфимскую пятиэтажку намерены восстановить

В Уфе восстановят жилую пятиэтажку на Ладыгина, в которой произошел взрыв бытового газа. Напомним, инцидент случился утром 13 октября 2024 года на втором этаже. Ударной волной в квартире выбило окна, то же самое произошло в подъезде и в кухне соседей сверху.