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В Ростове-на-Дону пассажирский автобус наехал на пешехода

Пешеход пострадал под колесами автобуса № 63 в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Днем 24 января в Ростове-на-Дону пассажирский автобус сбил пешехода. Пострадавший после этого попал в больницу, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

— Инцидент произошел около 13:40 на проспекте Космонавтов. 30-летний водитель автобуса № 63 наехал на человека (его данные сейчас устанавливаются), переходившего дорогу в неположенном месте, — уточнили в ведомстве.

Пассажиры, которые в момент происшествия находились в салоне общественного транспорта, не пострадали.

Добавим, ранее на трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись не менее 11 машин.