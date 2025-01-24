В Ростове-на-Дону пассажирский автобус наехал на пешехода

Днем 24 января в Ростове-на-Дону пассажирский автобус сбил пешехода. Пострадавший после этого попал в больницу, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
— Инцидент произошел около 13:40 на проспекте Космонавтов. 30-летний водитель автобуса № 63 наехал на человека (его данные сейчас устанавливаются), переходившего дорогу в неположенном месте, — уточнили в ведомстве.
Пассажиры, которые в момент происшествия находились в салоне общественного транспорта, не пострадали.
Добавим, ранее на трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись не менее 11 машин.