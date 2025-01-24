Полиция ЗКО предупредила о новом виде мошенничества

«Для тех, кто испытывает сложности с деньгами подобные объявления кажутся спасением, и они, не задумываясь, предоставляют свои карты и доступ ко всем своим счетам. Однако подобное необдуманное действие может повлечь за собой весьма серьезные проблемы. Ведь картой для обналичивания украденных денег будут пользоваться мошенники. В итоге всю ответственность будет нести владелец карты», — пишет издание.