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В детских садах Башкирии выросла родительская плата

В Башкирии выросла родительская плата за детсад.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменился размер родительской платы за детский сад. Так, один день пребывания ребенка в учреждении зависит от муниципалитетов.

Самая высока родительская плата отмечена в Уфе. В этом году она составит 185 рублей за один день, что на семь рублей выше, чем в 2024 году. Самый низкий показатель в Абзелиловском районе, там плата установлена в районе 138 рублей.

Напомним, что родители могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию. На одного ребенка она составляет 20%, на второго — 50%, на третьего и последующего детей — 70%.

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